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Легендарный наставник Барселоны и Манчестер Юнайтед завершил тренерскую карьеру

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Луи ван Гал объявил, что больше не будет работать тренером.
Луи ван Гал
Луи ван Гал
Getty Images

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал принял решение завершить свою профессиональную карьеру.

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"Я заканчиваю тренерскую работу. 22 года назад моя жена бросила работу, чтобы сопровождать меня, и я обещал ей, что закончу еще в 55 лет. Сейчас мне больше 65-ти. Нельзя продолжать тренировать бесконечно.

Моя жена, также, как и мои подопечные, имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Она счастлива, что я наконец-то решил бросить работу", - приводит слова ван Гала AS.

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Напомним, за свою тренерскую карьеру ван Гал возглавлял такие клубы, как АЗ, Аякс, Барселону, Баварию и Манчестер Юнайтед. 67-летний специалист завоевал 20 трофеев в качестве главного тренера, в том числе и Лигу чемпионов с Аяксом в сезоне-1994/95.

Ранее сообщалось, что легендарная горнолыжница Линдси Вонн объявила о завершении карьеры.

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Теги: Луи Ван Гал, завершение карьеры, тренер, футбол, вне игры
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