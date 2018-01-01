Легендарный наставник Барселоны и Манчестер Юнайтед завершил тренерскую карьеру

Луи ван Гал объявил, что больше не будет работать тренером.

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал принял решение завершить свою профессиональную карьеру.

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"Я заканчиваю тренерскую работу. 22 года назад моя жена бросила работу, чтобы сопровождать меня, и я обещал ей, что закончу еще в 55 лет. Сейчас мне больше 65-ти. Нельзя продолжать тренировать бесконечно.

Моя жена, также, как и мои подопечные, имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Она счастлива, что я наконец-то решил бросить работу", - приводит слова ван Гала AS.

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Напомним, за свою тренерскую карьеру ван Гал возглавлял такие клубы, как АЗ, Аякс, Барселону, Баварию и Манчестер Юнайтед. 67-летний специалист завоевал 20 трофеев в качестве главного тренера, в том числе и Лигу чемпионов с Аяксом в сезоне-1994/95.

Ранее сообщалось, что легендарная горнолыжница Линдси Вонн объявила о завершении карьеры.