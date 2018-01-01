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Катар купил право проведения ЧМ-2022 за 880 млн долларов - СМИ

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Главной "движущей силой" в сделке стал эмир Катара Хамад Аль-Тани.
Джанни Инфантино, президент ФИФА
Джанни Инфантино, президент ФИФА
Getty Images

СМИ сообщаеют, что Катар предложил ФИФА сотни миллионов долларов, чтобы у страны была возможность принять Чемпионат мира по футболу в 2022 году.

Как утверждает Foxsports, за победу при голосовании арабская страна заплатила ФИФА 880 млн долларов. Эта сумма была разбита на две части: 400 млн организация получила еще до выборов, а 480 млн были выплачены три года спустя. 

Источник утверждает, что главной "движущей силой" в сделке стал эмир Катара Хамад бин Халиф Аль-Тани. Он является владельцем телекомпании Аль-Джазира, которая втайне в 2010-м году предложила ФИФА 400 миллионов долларов за телеправа на ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Это случилось всего за 3 недели до выбора страны-хозяйки мероприятия.

В контракт также входил пункт о том, что ФИФА получит 100 млн долларов из общей суммы только в случае выбора Катара местом проведения мундиаля.

Три года спустя арабская страна через другую телегруппу, beIN Media Group, предложила еще 480 миллионов долларов. Вскоре после этого ФИФА закрыла свое длительное расследование о коррупции при подаче заявок.

ФИФА еще никак не прокомментировала последние обвинения. 

Чемпионат мира по футболу в Катаре должен пройти в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о возможности расширения списка команд на ЧМ-2022.

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Теги: Джанни Инфантино, ФИФА, Катар, Чемпионат мира, 2022
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