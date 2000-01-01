У Марадоны обнаружились три ребенка от двух женщин на Кубе

Аргентинец с 2000-го по 2005-й год проходил на острове лечение от наркозависимости.

Адвокат легендарного аргентинца Диего Марадоны, Матиас Морла, заявил, что у его клиента есть три внебрачных ребенка на Кубе. Об этом юрист сообщил порталу Clarin.

Марадона готов признать своих детей, если факт родства подтвердится с помощью тестов ДНК. Адвокат не стал раскрывать имена новых членов семьи аргентинца.

Сообщается, что трое детей экс-футболиста от двух разных женщин. Если тест ДНК подтвердит, что это действительно дети Диего, то общее число признанных им детей увеличится до восьми.

Марадона находился на Кубе с 2000-го по 2005 год, где проходил курс лечения от наркозависимости.

Напомним, на данный момент аргентинец является главным тренером мексиканской команды Дорадос.

Ранее Марадона заявил, что хотел оторвать голову своей жене за то, что она его бросила.