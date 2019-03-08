В Турции пожизненно дисквалифицировали футболиста, порезавшего соперников лезвием
Федерация футбола Турции приняла решение в отношении полузащитник Амедспора Мансура Чалара, который во время матча третьего дивизиона страны порезал лезвием игроков команды соперника.
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Как сообщает официальный сайт федерации, Мансура пожизненно дисквалифицировали за его выходку. У пострадавших от действий футболиста были обнаружены порезы туловища, шеи и лица.
Также отмечается, что к расследованию инцидента была привлечена прокуратура Турции.
Стоит сказать, что футбольный клуб Амедспор не стал приносить извинений за поступок футболиста, а обвинил СМИ в распространении слухов.
Ранее сообщалось, что в Париже таксист после поражения ПСЖ напал с ножом на фаната Манчестер Юнайтед.
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