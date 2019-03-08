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В Турции пожизненно дисквалифицировали футболиста, порезавшего соперников лезвием

Комментариев: 1
Федерация футбола Турции наказала футболиста за его ужасающую выходку.
Мансур Чалар
Мансур Чалар
ФК Амедспор

Федерация футбола Турции приняла решение в отношении полузащитник Амедспора Мансура Чалара, который во время матча третьего дивизиона страны порезал лезвием игроков команды соперника.

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Как сообщает официальный сайт федерации, Мансура пожизненно дисквалифицировали за его выходку. У пострадавших от действий футболиста были обнаружены порезы туловища, шеи и лица.

Также отмечается, что к расследованию инцидента была привлечена прокуратура Турции.

Стоит сказать, что футбольный клуб Амедспор не стал приносить извинений за поступок футболиста, а обвинил СМИ в распространении слухов.

Ранее сообщалось, что в Париже таксист после поражения ПСЖ напал с ножом на фаната Манчестер Юнайтед.

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Теги: Турция, футбол, наказание, дисквалификация
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.03.2019, 12:06
Оценка:  0
гость
да и клуб Амедспор нужно оштрафовать и разогнать к едрени фени, не думаю, что они не знали о его планах...
    08.03.2019, 10:50
Оценка:  -1
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