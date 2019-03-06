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Плагиат налицо: Шахтер из Казахстана скопировал форму донецкого клуба

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Представители компании Nike не стали заморачиваться в создании формы для Шахтера из Казахстана.
Новая орма ФК Шахтер Караганда
Новая орма ФК Шахтер Караганда
shakhter.kz

Несколько дней назад казахстанский клуб Шахтер представил свою новую форму на сезон-2019.

Однако глядя на нее сразу бросается в глаза схожесть с экипировкой другого Шахтера, из Украины. Оба комплекта формы у команд идентичны: домашняя - оранжево-черная, а гостевая - серая.

Техническим спонсором обоих клубов является компания Nike. Однако, стоит отметить, что спонсоры у клубов все-же разные.

Карагандинский Шахтер также представил ролик, в котором презентовал свою новую форму.

Отметим, что Шахтер из Казахстана возглавляет известный украинским болельщикам болгарский специалист Николай Костов, который ранее работал в донецком Металлурге, львовских Карпатах, Таврии и Стали.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер подписал бразильского полузащитника Тете.

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Теги: Шахтер Донецк, Шахтер, Украина, Казахстан, форма, футбол, вне игры, Nike
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