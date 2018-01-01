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Судья посмотрел VAR, после которого отменил гол команды и назначил пенальти в их ворота

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Интересный эпизод произошел в матче чемпионата Нидерландов.

Судья отменил гол из-за VAR
Судья отменил гол из-за VAR
Кадр из видео

Активное внедрение системы видеопомощи судьям (VAR) может не только помочь арбитрам в трудной ситуации, но и подарить зрителям интересные впечатления.

Так, в чемпионате Нидерландов играли Витесс и Херенвен. Под конец встречи Херенвен шел вперед, заработал штрафной, но Витесс отбился и в контратаке забил в ворота соперника, сделав счет 3:1.

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Однако видеоассистент увидел, как в эпизоде со штрафным игрок арнемцев сфолил в своей штрафной, задерживая соперника рукой, поэтому гол Эдегора был отменен, а в ворота Витесса был назначен пенальти, который позволил сделать счет в матче 2:2.

Смотрите также гол в ворота Реала, который арбитр отменил после просмотра VAR.

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Теги: видео, VAR, гол, судья, чемпионат Нидерландов по футболу
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