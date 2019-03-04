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Турецкий футболист пронес на матч лезвие, которым порезал нескольких соперников

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Шокирующий случай произошел в матче третьего дивизиона Турции.
Мансур Чалар
Мансур Чалар

Жуткий инцидент произошел во время матч третьего дивизиона Турции между Амедспором и Сакарьяспором (1:1).

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Игрок Амедспора Мансур Чалар пронес на поле бритвенное лезвие, которое использовал во время контакта с игроками соперника, что зафиксировали видеокамеры.

Чалар ранил игроков лезвием во время стычек по ходу поединка, а одному из игроков даже порезал лицо. Отмечается, что футболисты Сакарьяспора не сразу поняли, что именно произошло, и откуда у них ранения.

После матча футболисты Сакарьяспора показали полученные повреждения - у кого-то на руке, у кого-то на лице, а одного футболиста вовсе ударили лезвием по горлу.

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В то же время сообщается, что клуб выступил в защиту своего футболиста, утверждая, что соперник его оклеветал. “Когда вы не смогли выиграть матч, вы начали клеветать имя нашего игрока Мансура Чалара. Мансур - гордость Амедспора“, - говорится в заявлении клуба.

А вот болельщики клуба высказались отрицательно о поведении Чалара. В социальных сетях они написали: “Его нужно выгнать из страны за такое поведение“ и “Этого придурка лучше пожизненно отстранить от футбола“.

Ранее сообщалось, что защитник турецкого Ризеспора Николай Морозюк заработал удаление в матче с Фенербахче.

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Теги: Турция, футбол
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Комментариев (2)
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sv_sim    04.03.2019, 13:55
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prontozaurus    04.03.2019, 13:29
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prontozaurus
"клуб выступил в защиту своего футболиста, утверждая, что соперник его оклеветал. “Когда вы не смогли выиграть матч, вы начали клеветать имя нашего игрока Мансура Чалара. Мансур - гордость Амедспора“, - говорится в заявлении клуба." Це новини з кримля?
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