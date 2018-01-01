Гэлакси открыл памятник Бекхэму

Дэвид Бекхэм побывал на открытии памятника возле стадиона Лос-Анджелес Гэлакси.

Лос-Анджелес Гэлакси провел открытие памятника, посвященного бывшему своему игроку Дэвиду Бекхэму.

Памятник установлен возле стадиона команды Стабхаб Сентер, а открытие состоялось 2 марта перед матчем регулярного чемпионата MLS с Чикаго Файр.

Гэлакси впервые установил памятник своему игроку. Сам Бекхэм присутствовал на открытии вместе с женой Викторией. Помимо него на мероприятии присутствовали много известных личностей, среди них и действующий капитан Златан Ибрагимович.