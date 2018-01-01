IFAB внес кардинальные изменения в правила футбола

Изменения касаются штрафных ударов, пенальти и замен.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на собрании, которое прошло в Абердине (Шотландия), утвердил новую редакцию футбольных правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Теперь в случаях непредумышленной игры рукой, в результате которой был забит мяч или отдана голевая передача, взятие ворот засчитано не будет.

Второе нововведение заключается в том, что футболист, которого меняют, должен покидать поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля. Раньше футболистам приходилось идти через все поле к технической зоне.

Также отменено правило, согласно которому мяч должен покидать штрафную площадь при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется защитник.

Наиболее существенным станет изменение правил установки стенки. Футболистам атакующей команды запретят становиться в стенку, чтобы мешать игрокам обороны и создавать пространства для мяча. По новым правилам игрокам атаки запретят находиться ближе, чем на 1 метр от стенки.

Кроме того, будет подкорректировано правило поведения для вратарей при исполнении пенальти – им достаточно будет держать одну ногу на линии ворот.

Новые правила вступят в силу с 1 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что исполком УЕФА может отменить правило выездного в плей-офф еврокубков.