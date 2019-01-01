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Морозюк заработал удаление в матче с Фенербахче

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Украинец покинул поле в конце первого тайма.
Николай Морозюк
Николай Морозюк
ФК Ризеспор

Защитник Ризеспора Николай Морозюк получил красную карточку в гостевом матче 24-го тура чемпионата Турции с Фенербахче (2:3)

Уже на 20-й минуте украинец заработал первое предупреждение, а на 42-й вынужден был покинуть поле после грубого фола.

Примечательно, что Морозюк также поучаствовал в первом голе своей команды. На 4-й минуте именно после его навеса защитник Хасан Калдырым срезал мяч в свои ворота.

Напомним, Морозюк присоединился к Ризеспору этой зимой на правах аренды из Динамо.

На счету Николая 6 матчей в чемпионате Турции. В 5 предыдущих команда добыла 4 победы и 1 раз сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что Морозюк помог Ризеспору выиграть матч в чемпионате Турции.

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Теги: Николай Морозюк, Ризеспор, Турция, Фенербахче
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