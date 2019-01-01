Кравец отличился голом в матче чемпионата Турции

Украинский форвард забил в ворота Бешикташа.

Украинский форвард Кайсериспора Артем Кравец забил гол в матче 24-го тура чемпионата Турции против Бешикташа.

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На 57-й минуте поединка украинец сумел отправить мяч в ворота соперника после подачи Силвештре Варелы. Этот гол помог Кайсериспору сравнять счет в поединке.

После гола Кравца команды еще по разу обменялись голами, завершив встречу со счетом 2:2.

Отметим, что этот гол стал для Кравца третьим в чемпионате Турции в этом сезоне. Также он трижды отличился в Кубке Турции.

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