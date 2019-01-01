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Кравец отличился голом в матче чемпионата Турции

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Украинский форвард забил в ворота Бешикташа.
Артем Кравец
Артем Кравец
twitter.com/kayserispor

Украинский форвард Кайсериспора Артем Кравец  забил гол в матче 24-го тура чемпионата Турции против Бешикташа.

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На 57-й минуте поединка украинец сумел отправить мяч в ворота соперника после подачи Силвештре Варелы. Этот гол помог Кайсериспору сравнять счет в поединке.

После гола Кравца команды еще по разу обменялись голами, завершив встречу со счетом 2:2.

Отметим, что этот гол стал для Кравца третьим в чемпионате Турции в этом сезоне. Также он трижды отличился в Кубке Турции.

Смотрите также первый гол Артема Кравца в 2019-м году.

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Теги: Артем Кравец, Кайсериспор, чемпионат Турции по футболу, футбол
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