Ибрагимовича выбрали новым капитаном Лос-Анджелес Гэлакси

Шведский форвард будет носить капитанскую повязку в новом сезоне.

Именитый нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович был выбран капитаном своей команды на предстоящий сезон.

Как сообщает пресс-служба американского клуба, в новом сезоне МЛС, который стартует 2-го марта, шведский футболист будет носить капитанскую повязку.

Напомним, Ибрагимович стал игроком Гэлакси в марте 2018-го года, перейдя в МЛС из Манчестер Юнайтед. В дебютном сезоне в Америке 37-летний футболист забил 22 гола в 27 матчах. В декабре минувшего года он подписал новый контракт с калифорнийским клубом.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.