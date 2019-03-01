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Ибрагимовича выбрали новым капитаном Лос-Анджелес Гэлакси

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Шведский форвард будет носить капитанскую повязку в новом сезоне.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Именитый нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович был выбран капитаном своей команды на предстоящий сезон.

Как сообщает пресс-служба американского клуба, в новом сезоне МЛС, который стартует 2-го марта, шведский футболист будет носить капитанскую повязку.

Напомним, Ибрагимович стал игроком Гэлакси в марте 2018-го года, перейдя в МЛС из Манчестер Юнайтед. В дебютном сезоне в Америке 37-летний футболист забил 22 гола в 27 матчах. В декабре минувшего года он подписал новый контракт с калифорнийским клубом.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, футбол, МЛС, MLS
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