Ибрагимович: Мои выступления абсолютно не впечатляют моих детей

Также швед отметил, что хотел бы попробовать себя в киноиндустрии.

Именитый форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович рассказал о своих отношениях с детьми, а также поведал о том, чем хотел бы заниматься после завершения карьеры.

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"Мои выступления совсем не впечатляют моих детей. А если я им пытаюсь помочь, то они говорят: "Папа, мы знаем, как сделать лучше тебя". Мы даже соревнуемся в том, кто лучше. Конечно, они скажут, что я им проигрываю.

Но, честно, они очень техничны, а я просто заставляю их быть активными, тренироваться и учиться дисциплине. Я очень не люблю лентяев.

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Сейчас я нахожусь в правильном месте, но позже я бы хотел узнать, как выглядит мир актеров. Думаю, я бы смог сыграть злодея в фильме про Джеймса Бонда. Да кого угодно смог бы сыграть - злодея или героя. Мне нужно быть крутым парнем, который прыгает со зданий", - цитирует Ибрагимовича Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.