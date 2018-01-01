Моуринью: Я хочу работать в клубе, где тренер является важной частью

Экс-тренер Манчестер Юнайтед заявил, что хочет получить от будущего места работы "структурную поддержку".

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью дал развернутое интервью, в котором рассказал о том, что хочет получить от нового клуба, в котором он согласиться работать.

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"Я не хочу, чтобы был внутренний конфликт, я хочу поддержки. Конфликты должны быть на стадионе в воскресенье во время игр с теми, кто хочет отобрать у тебя три очка. Место конфликтов - на поле. А в команде важна структура и поддержка.

Я хочу работать в таком клубе, который обеспечит структурную поддержку. Команда - это структура, комплекс структур, где тренер является важной частью, но не самой структурой. Я не хочу работать в структуре, где нет группы единомышленников", - приводит слова Моуринью The Telegraph.

Напомним, 18 декабря 2018 года Жозе Моуринью уволили с поста главного тренера Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" выплатили специалисту крупную компенсацию за расторжение контракта.

Ранее сообщалось, что Моуринью возобновит тренерскую работу летом.