Инфантино назвал VAR самым главным достижением ФИФА

Спортивный функционер считает, что система сделала игру более чистой.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своими мнением по поводу работы системы видеоповторов.

“Введение VAR на чемпионате мира является самым главным достижением ФИФА. Он сделал игру более чистой, нисколько не вмешиваясь в нее, система помогает арбитрам и доказала свою эффективность.

Такое ощущение, что она существует уже годами, а на самом деле только несколько месяцев“, - цитирует Инфантино ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент мадридского Реала Флорентино Перес может покинуть Федерацию футбола Испании в знак протеста против VAR.