Дель Боске сравнил Месси и Роналду

Испанский специалист отдал предпочтение аргентинскому футболисту.

Бывший главный тренер Реала и сборной Испании по футболу Висенте дель Боске сравнил нападающего Ювентуса Криштиану Роналду с форвардом Барселоны Лионелем Месси.

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“Месси играет здорово практически всегда. Есть футболисты, которые никогда не ошибаются. Лионель - один из них, у него впечатляющая стабильность. Выбирая между Месси и Роналду, я бы назвал первого. В нем видна легкость, оставшаяся со времен игры с друзьями во дворе.

Несмотря на это, стоит сказать, что Роналду обладает невероятной целеустремленностью. У него потрясающие технические и физические способности. Криштиану всегда гарантирует своей команде большое количество голов, и без него Реалу стало сложнее забивать“, - приводит слова дель Боске Mundo Deportivo.