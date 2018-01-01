Фейеноорд - Аякс: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Нидерландов
Букмекеры определили фаворита предстоящего полуфинального матча Кубка Нидерландов.
В Роттердаме Фейеноорд, который является действующим обладателем Кубка Нидерландов, примет амстердамский Аякс в рамках полуфинала турнира.
По мнению букмекеров, явными фаворитами этого противостояния являются гости.
Так, в конторе Pari-match можно поставить на победу Аякса с коэффициентом 1.92, в то время как успех Фейеноорда оценивается в 3.60. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.95.
Их коллеги из bet365 также отдают предпочтение Аяксу, установив следующие коэффициенты на этот поединок: победа Фейеноорда - 3.50, ничья - 4.20, победа Аякса - 1.85.
Напомним, матч Фейеноорд - Аякс состоится в среду, 27-го февраля, в Роттердаме на стадионе Де Куйп. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.
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