Фейеноорд - Аякс: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Нидерландов

Букмекеры определили фаворита предстоящего полуфинального матча Кубка Нидерландов.

В Роттердаме Фейеноорд, который является действующим обладателем Кубка Нидерландов, примет амстердамский Аякс в рамках полуфинала турнира.

По мнению букмекеров, явными фаворитами этого противостояния являются гости.

Так, в конторе Pari-match можно поставить на победу Аякса с коэффициентом 1.92, в то время как успех Фейеноорда оценивается в 3.60. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.95.

Их коллеги из bet365 также отдают предпочтение Аяксу, установив следующие коэффициенты на этот поединок: победа Фейеноорда - 3.50, ничья - 4.20, победа Аякса - 1.85.

Напомним, матч Фейеноорд - Аякс состоится в среду, 27-го февраля, в Роттердаме на стадионе Де Куйп. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.