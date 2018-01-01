Роналду откроет в Мадриде центр по пересадке волос

Одной из руководительниц будет его подруга.

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду собирается открыть центр по пересадке волос в Мадриде.

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Отмечается, что одной из руководительниц станет подруга футболиста Джорджина Родригес.

“Помимо футбола я одержим здоровьем, технологиями и исследованиями, и хочу инвестировать в них. И я хочу, чтобы первая клиника в моей международной экспансии открылась в Мадриде, где я жил много лет“, - приводит слова португальца Mirror.

Ожидается, что центр предоставит 150 рабочих мест и будет проводить 18 пересадок в день.