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Роналду откроет в Мадриде центр по пересадке волос

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Одной из руководительниц будет его подруга.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду собирается открыть центр по пересадке волос в Мадриде.

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Отмечается, что одной из руководительниц станет подруга футболиста Джорджина Родригес.

“Помимо футбола я одержим здоровьем, технологиями и исследованиями, и хочу инвестировать в них. И я хочу, чтобы первая клиника в моей международной экспансии открылась в Мадриде, где я жил много лет“, - приводит слова португальца Mirror.

Ожидается, что центр предоставит 150 рабочих мест и будет проводить 18 пересадок в день.

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Теги: футбол, вне игры, Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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Источник: www.mirror.co.uk

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