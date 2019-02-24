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Легендарный игрок Ювентуса тайно стал владельцем футбольного клуба

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Алессандро Дель Пьеро еще прошлым летом купил американский футбольный клуб.
Алессандро Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
Getty Images

Именитый экс-нападающий Ювентуса Алессандро Дель Пьеро сообщил, что стал владельцем футбольного клуба из Лос-Анджелеса LA10 FC, который в данный момент выступает в третьем по силе дивизионе США.

Дель Пьеро приобрел клуб в партнерстве с компанией Edge Americas прошлым летом. Сам футболист отметил, что всегда мечтал иметь небольшую команду.

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“Для меня футбол всегда связан со страстью. Это то, чего я всегда хотел. В конце прошлого лета я стал владельцем небольшой команды в Лос-Анджелесе. Этот проект покорил меня с первой минуты. Сегодня я впервые публично сообщаю об этом. Команда называется LA10 FC, наши цвета – белый, черный и серый.

В первом сезоне мы выиграли наш дивизион и добились повышения в UPSL – третью американскую лигу, завершив сезон без поражений. Теперь мы возвращаемся на поле на весеннюю часть сезона“, - рассказал Дель Пьеро.

Напомним, Дель Пьеро защищал цвета Ювентуса с 1993-го по 2012-й годы. За это время он забил 208 мячей в 513 матчах.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм основал клуб Интер Майми, который будет выступать в американском в MLS в 2020 году.

Отметим, что легендарный бразилец Роналдо купил испанский клуб Вальядолид. Также футболист признался, что купил бы Интер, но ему не хватает на это денег.

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Теги: Алессандро Дель Пьеро, Ювентус, США, футбол
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