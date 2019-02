Легендарный игрок Ювентуса тайно стал владельцем футбольного клуба

Именитый экс-нападающий Ювентуса Алессандро Дель Пьеро сообщил, что стал владельцем футбольного клуба из Лос-Анджелеса LA10 FC, который в данный момент выступает в третьем по силе дивизионе США.

Дель Пьеро приобрел клуб в партнерстве с компанией Edge Americas прошлым летом. Сам футболист отметил, что всегда мечтал иметь небольшую команду.

“Для меня футбол всегда связан со страстью. Это то, чего я всегда хотел. В конце прошлого лета я стал владельцем небольшой команды в Лос-Анджелесе. Этот проект покорил меня с первой минуты. Сегодня я впервые публично сообщаю об этом. Команда называется LA10 FC, наши цвета – белый, черный и серый.

В первом сезоне мы выиграли наш дивизион и добились повышения в UPSL – третью американскую лигу, завершив сезон без поражений. Теперь мы возвращаемся на поле на весеннюю часть сезона“, - рассказал Дель Пьеро.

LA10 FC is proud to reveal that World Cup Champion and All World Footballer @delpieroale, who wore the #10 his entire career, is our owner and forever revered. LA10 pure passion! pic.twitter.com/521G9Hro1x