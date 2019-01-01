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Моруинью возобновит тренерскую деятельность летом

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Португалец надеется найти себе новый клуб до июня.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Экс-наставник Манчестер Юнайтед и Челси Жозе Моуринью признался, что принял решение вернуться к тренерской работе уже ближайшим летом.

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“На этом недолгом этапе моей жизни, который, как я надеюсь, будет длиться лишь до июня, я больше не стану беспокоиться о том, что делают другие. Я буду думать только о том, что необходимо делать мне“, - цитирует португальского специалиста Sky Sports.

Напомним, что последним местом работы Моуринью был Манчестер Юнайтед, который уволил португальца в декабре 2018 года. Английский клуб выплатил Жозе солидную компенсацию.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах португальца заинтересован миланский Интер.

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Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, Интер, тренеры, футбол
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