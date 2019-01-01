Морозюк помог Ризеспору выиграть матч в чемпионате Турции

Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

Ризеспор обыграл Йени Малатьяспор со счетом 3:0 в рамках 23-го тура чемпионата Турции.

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Украинский защитник Николай Морозюк, выступающий в Ризеспоре на правах аренды, попал в стартовый состав команды и провел на поле все 90 минут. Морозюк не отличился результативными действиями, но в целом провел неплохой матч.

Известный портал WhoScored оценил игру Морозюка в 7,4.

Напомним, в начале января киевское Динамо отдало Николая Морозюка в аренду в Ризеспор.

Ранее сообщалось, что жена Морозюка Ирина считает, что фанаты киевского клуба не отпускают ее в Турцию.