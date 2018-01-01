Экс-игрок Баварии защитил свой дом от грабителей

Мартин Демикелис и его семья не пострадали.

Аргентинец Мартин Демикелис, известный своими выступлениями за Баварию и Манчестер Сити, подвергся ограблению, сообщает Mirror.

В дом аргентинца, который находится в испанской Марбелье, пробрались четверо неизвестных. Они успели взять драгоценности и деньги, но от больших неприятностей семью защитил Демикелис.

Демикелис проснулся, спустился вниз и столкнулся с четырьмя людьми в капюшонах. Судя по всему, преступники испугались хозяина дома и поспешили скрыться.

В это время в доме находились жена 38-летнего аргентинца и трое детей. Они остались невредимы, но преступники их сильно напугали.

Отмечается, что семья недавно переехала в этот дом.

Полиция ведет расследование инцидента.

Демикелис завершил игровую карьеру в 2017 году. Он выступал за Эспаньол, Малагу, аргнетинский Ривер Плейт, Баварию и Ман Сити.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили дом новичка Барселоны, пока он был на матче с Вальядолидом.