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Экс-игрок Баварии защитил свой дом от грабителей

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Мартин Демикелис и его семья не пострадали.
Мартин Демикелис
Мартин Демикелис
Getty Images

Аргентинец Мартин Демикелис, известный своими выступлениями за Баварию и Манчестер Сити, подвергся ограблению, сообщает Mirror.

В дом аргентинца, который находится в испанской Марбелье, пробрались четверо неизвестных. Они успели взять драгоценности и деньги, но от больших неприятностей семью защитил Демикелис.

Демикелис проснулся, спустился вниз и столкнулся с четырьмя людьми в капюшонах. Судя по всему, преступники испугались хозяина дома и поспешили скрыться.

В это время в доме находились жена 38-летнего аргентинца и трое детей. Они остались невредимы, но преступники их сильно напугали.

Отмечается, что семья недавно переехала в этот дом.

Полиция ведет расследование инцидента.

Демикелис завершил игровую карьеру в 2017 году. Он выступал за Эспаньол, Малагу, аргнетинский Ривер Плейт, Баварию и Ман Сити.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили дом новичка Барселоны, пока он был на матче с Вальядолидом.

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Теги: футбол, Мартин Демикелис
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Источник: www.mirror.co.uk

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