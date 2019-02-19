Эффектный гол ножницами, забитый в матче аргентинской Суперлиги

Защитник аргентинского клуба показал удивительную гибкость во время исполнения удара.

В матче 19-го тура аргентинской Суперлиги Архентинос Хуниорс обыграл Эстудиантес из Ла Платы со счетом 2:1.

Счет в этом поединке открыл защитник Архентиноса Элиас Гомес, который забил потрясающий гол. Гомес после высокой подачи с правого фланга отправил мяч в сетку ударом ножницами.

Отметим, что Аргентинос Хуниорс занимает последнее 26-е место в Примере A. Эстудиантес идет на 17-й позиции.

Смотрите также роскошный удар с дальней дистанции, который докажет, что в Марокко есть футбол.