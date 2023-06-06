Экс-полузащитник МЮ будет выступать в MLS
Нани перешел в Орландо Сити.
Португальский полузащитник Нани продолжит карьеру в американском Орландо Сити, сообщает официальный сайт клуба.
32-летний футболист перешел из Спортинга на правах свободного агента.
Контракт Нани с Орландо Сити рассчитан на три года.
It's official. @luisnani is a Lion. 🦁 #WelcomeNani— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) 18 февраля 2019 г.
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В прошлом португалец выступал за Манчестер Юнайтед, Фенербахче, Валенсию и Лацио.
В этом сезоне португальский хавбек сыграл 18 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
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