Экс-полузащитник МЮ будет выступать в MLS

Нани перешел в Орландо Сити.

Португальский полузащитник Нани продолжит карьеру в американском Орландо Сити, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний футболист перешел из Спортинга на правах свободного агента.

Контракт Нани с Орландо Сити рассчитан на три года.

В прошлом португалец выступал за Манчестер Юнайтед, Фенербахче, Валенсию и Лацио.

В этом сезоне португальский хавбек сыграл 18 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.