Далянь Ифан официально представил экс-капитана Наполи

Экс-капитан итальянского Наполи Марек Гамшик представлен в качестве игрока китайского клуба Далянь Ифан. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Читай также: Зинченко стал главной трансферной целью Наполи

Сообщается, что за трансфер словака неаполитанский клуб получил 20 миллионов евро. Заработная плата футболиста составит 9 миллионов евро в год плюс бонусы.

📝 DEAL DONE: Napoli midfielder Marek Hamšík has joined Chinese club Dalian Yifang for €20m. (Source: @DalianYFC) pic.twitter.com/0Y2CjfmXYE