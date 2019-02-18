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Далянь Ифан официально представил экс-капитана Наполи

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Марек Гамшик подписал контракт с клубом китайской Суперлиги.
Марек Гамшик
Марек Гамшик
Getty Images

Экс-капитан итальянского Наполи Марек Гамшик представлен в качестве игрока китайского клуба Далянь Ифан. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

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Сообщается, что за трансфер словака неаполитанский клуб получил 20 миллионов евро. Заработная плата футболиста составит 9 миллионов евро в год плюс бонусы.

За Наполи Марек Гамшик выступал с 2007 года. За итальянский клуб хавбек провел 520 матчей, в которых забил 121 гол и отдал 111 голевых передач. С неаполитанцами Гамшик сумел выиграть два Кубка Италии и Суперкубок Италии.

Ранее президент Наполи Аурелио Де Лаурентис сообщил, что всегда будет рад принять словака обратно в команду.

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Теги: Марек Гамшик, Наполи, Далянь Ифан, Китайская суперлига, трансферы, футбол
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