Фанаты Легии устроили красочный перфоманс в качестве акции протеста против полиции

Ультрас польского клуба устроил настоящее шоу.

Варшавская Легия на своем поле принимала Краковию в рамках очередного тура Экстракласса. Фанаты хозяев поля устроили настоящее шоу во время этого поединка.

Читай также: Ультрас Динамо и Айнтрахта устроили массовую драку в центре Киева

Трибуны окрасили в красно-зеленые цвета команды, которые через несколько секунд пропали из виду из-за дыма сотен горящих файеров, а над стадионом в это время был салют. Важным элементом перфоманса стало огромное изображение фаната с рупором, повернутого к зрителю спиной.

🇵🇱 Legia Warszawa vs Cracovia 17/02/2019 pic.twitter.com/Op4aw4itPS — Ultra Style (@ultrastyle01) 17 февраля 2019 г.

На футболке этого болельщика была аббревиатура A.C.A.B., которая расшифровывается как “All Cops Are Bastards“ – “все полицейские – сволочи“.

Legia Warszawa fans today during their game against Cracovia 👏🏻👏🏻😍😍 #LEGCRA pic.twitter.com/D0OOTO25BG — Matt White (@Matt_CAFC) 17 февраля 2019 г.

Это уже не первая акция болельщиков против полицейских. В декабре 2018-го года ультрас Легии разместил на трибуне изображение снеговика, у которого вместо рук был подожженный динамит, а на груди виднелась полицейская нашивка. Под снеговиком был баннер с надписью “All Cops Are Balwans“, которую можно понять как оскорбление правоохранительных органов, но можно и перевести дословно - “Все полицейские – снеговики“ (balwan – снеговик).

Le dernier tifo du Legia “All Cops Are Balwans“

(balwan veut dire bonhomme de neige). pic.twitter.com/YWzP9jITrA — Jean-Philippe Savry (@JpSavry) 27 декабря 2018 г.

Отметим, что Легия проиграла Краковии со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что полиция избила фанатов Динамо на матче с Олимпиакосом в Греции.