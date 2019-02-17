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Фанаты Легии устроили красочный перфоманс в качестве акции протеста против полиции

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Ультрас польского клуба устроил настоящее шоу.
Фанаты Легии устроили красочное шоу во время матча
Фанаты Легии устроили красочное шоу во время матча
twitter.com/ultrastyle01

Варшавская Легия на своем поле принимала Краковию в рамках очередного тура Экстракласса. Фанаты хозяев поля устроили настоящее шоу во время этого поединка.

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Трибуны окрасили в красно-зеленые цвета команды, которые через несколько секунд пропали из виду из-за дыма сотен горящих файеров, а над стадионом в это время был салют. Важным элементом перфоманса стало огромное изображение фаната с рупором, повернутого к зрителю спиной.

На футболке этого болельщика была аббревиатура A.C.A.B., которая расшифровывается как “All Cops Are Bastards“ – “все полицейские – сволочи“.

Это уже не первая акция болельщиков против полицейских. В декабре 2018-го года ультрас Легии разместил на трибуне изображение снеговика, у которого вместо рук был подожженный динамит, а на груди виднелась полицейская нашивка. Под снеговиком был баннер с надписью “All Cops Are Balwans“, которую можно понять как оскорбление правоохранительных органов, но можно и перевести дословно - “Все полицейские – снеговики“ (balwan – снеговик).

Отметим, что Легия проиграла Краковии со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что полиция избила фанатов Динамо на матче с Олимпиакосом в Греции.

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Теги: Легия, Легия Варшава, чемпионат Польши по футболу, ультрас, фанаты, перфоманс, футбол, вне игры
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