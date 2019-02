Фанаты Легии устроили красочный перфоманс в качестве акции протеста против полиции

Варшавская Легия на своем поле принимала Краковию в рамках очередного тура Экстракласса. Фанаты хозяев поля устроили настоящее шоу во время этого поединка.

Читай также: Ультрас Динамо и Айнтрахта устроили массовую драку в центре Киева

Трибуны окрасили в красно-зеленые цвета команды, которые через несколько секунд пропали из виду из-за дыма сотен горящих файеров, а над стадионом в это время был салют. Важным элементом перфоманса стало огромное изображение фаната с рупором, повернутого к зрителю спиной.

🇵🇱 Legia Warszawa vs Cracovia 17/02/2019 pic.twitter.com/Op4aw4itPS

На футболке этого болельщика была аббревиатура A.C.A.B., которая расшифровывается как “All Cops Are Bastards“ – “все полицейские – сволочи“.

Legia Warszawa fans today during their game against Cracovia 👏🏻👏🏻😍😍 #LEGCRA pic.twitter.com/D0OOTO25BG