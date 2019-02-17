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Рыбалка отметился голом в турецкой Суперлиге

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Украинский хавбек отличился за Сивасспор во второй раз в сезоне.
Сергей Рыбалка
Сергей Рыбалка
Getty Images

Экс-игрок киевского Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка, ныне выступающий за турецкий Сивасспор, отметился забитым голом в матче турецкой Суперлиги против Эрзурумспора.

На 12-й минуте украинский хавбек сравнял счет в матче, однако добыть очки его команде не удалось - Эрзурумспор одержал победу со счетом 4:2.

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Отметим, что этот забитый мяч стал для Рыбалки вторым в текущем сезоне. Всего украинец провел за турецкий клуб 43 матча и забил 3 гола.

Ранее первым голом в новом году в рамках турецкой Суперлиги отметился экс-форвард Динамо Артем Кравец.

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Теги: Сергей Рыбалка, Сивасспор, чемпионат Турции по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.02.2019, 19:16
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гость
Лучше бы отметился голЫм.
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