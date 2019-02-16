В Аргентине прошла церемония прощания с Салой

Событие прошло в здании клуба Сан-Мартин де Прогресо, где Сала сделал первые футбольные шаги.

В аргентинском Прогресо состоялась церемония прощания с экс-нападающего Кардиффа и Нанта Эмилиано Салы, информирует AFP.

Церемония прощания состоялась в здании академии клуба Сан-Мартин де Прогресо, где игрок начинал футбольную карьеру. Десятки местных жителей пришли проститься с футболистом помимо его родителей, сестры и друзей пришли. По словам президента аргентинского клуба Даниэля Риберо, люди могли пройти мимо гроба, оставить письмо, рисунок или цветы.

Напомним, Сала перешел в Кардифф из Нанта в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированной посадки воздушное судно пропало с экранов радаров . 4 февраля обломки самолета были обнаружены на дне океана у острова Гернси. Сала погиб в возрасте 28 лет.

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