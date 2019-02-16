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В Аргентине прошла церемония прощания с Салой

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Событие прошло в здании клуба Сан-Мартин де Прогресо, где Сала сделал первые футбольные шаги.
В Аргентине прошла церемония прощания с Салой

В аргентинском Прогресо состоялась церемония прощания с экс-нападающего Кардиффа и Нанта Эмилиано Салы, информирует AFP.

Церемония прощания состоялась в здании академии клуба Сан-Мартин де Прогресо, где игрок начинал футбольную карьеру. Десятки местных жителей пришли проститься с футболистом помимо его родителей, сестры и друзей пришли. По словам президента аргентинского клуба Даниэля Риберо, люди могли пройти мимо гроба, оставить письмо, рисунок или цветы.



Напомним, Сала перешел в Кардифф из Нанта в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированной посадки воздушное судно пропало с экранов радаров . 4 февраля обломки самолета были обнаружены на дне океана у острова Гернси. Сала погиб в возрасте 28 лет.

Ранее сообщалось, вывел из обращения номер.

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Теги: Эмилиано Сала, футбол, Аргентина
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Комментариев (1)
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Sanya2402    16.02.2019, 17:31
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Sanya2402
"Ранее сообщалось, вывел из обращения номер" - кто вывел, что вывел ? Ска как вы пишете статьи, копипастите с других сайтов нищеброды
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