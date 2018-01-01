Швед рассказал, что сыграло важную роль в решении о переходе в Селтик

Украинец уверен, что его выступление за шотландский клуб поможет ему повысить свой уровень.

Новичок шотландского Селтика Марьян Швед, который остаток сезона проведет в составе Карпат, рассказал о причинах, которые побудили его согласиться на трансфер.

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“Думаю, что в отношении шотландского футбола существует много стереотипов, не все они соответствуют действительности. Украинский футбол также жесткий, ведь здесь главную роль играют физические данные игрока.

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Если следовать логике, разве бы Селтик обратил на меня внимание, если бы думал, что я не справлюсь с этой жесткостью? Думаю, нет. На Селтик Парк невероятная атмосфера. Шотландский стиль поддержки со стороны фанатов, безусловно, отличается от других. Об этом тяжело рассказать, это нужно увидеть своими глазами.

Если я буду постоянно играть за Селтик, то наставники сборной это увидят, и думаю, что это поможет мне снова сыграть за Украину и закрепиться в национальной команде. Кроме того, Селтик постоянно участвует в Лиге чемпионов. Это сыграло роль в моем трансфере“, - приводит слова Шведа Команда №1.

Напомним, о трансфере Марьяна Шведа из Карпат в Селтик стало известно 31-го января.

Сообщалось, что Швед стал четвертым украинцем, который перебрался в шотландский чемпионат.