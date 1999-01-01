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Лобановский попал в тройку лучших тренеров не выигрывавших ЛЧ по версии FourFourTwo

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На седьмом месте расположился экс-наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу.
Валерий Лобановский
Валерий Лобановский
ФК Динамо Киев

Экс-тренер киевского Динамо Валерий Лобановский и бывший наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу вошли в топ-10 лучших тренеров, не завоевывавших Лигу чемпионов, согласно рейтингу FourFourTwo.

Лобановский, выводил “бело-синих“ в полуфинал престижнейшего еврокубкового турнира в 1999 году, занял третье место. В том сезоне киевляне уступило по сумме двух матчей мюнхенской Баварии со счетом 3:4.

Луческу же, становившийся обладателем Кубка УЕФА с “горняками“ в 2009 году и добравшийся до 1/4 финала ЛЧ в сезоне 2010/2011, расположился на 7-м месте рейтинга.

Румынский наставник выиграл трофей в матче против Вердера (2:1), а в четвертьфинале проиграл Барселоне. По сумме двух матчей счет был 6:1.

Топ-12 тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов:

1. Диего Симеоне (Атлетико)
2. Арсен Венгер (Монако, Арсенал)
3. Валерий Лобановский (Динамо)
4. Юрген Клопп (Боруссия Д, Ливерпуль)
5. Бобби Робсон (Ньюкасл, Порту)
6. Массимилиано Аллегри (Милан, Ювентус)
7. Мирча Луческу (Галатасарай, Шахтер, Интер, Бешикташ, Рапид Бухарест)
8. Кенни Далглиш (Ньюкасл)
9. Отто Рехагель (Вердер, Кайзерслаутерн)
10. Дилье Дешам (Монако, Марсель)
11. Унаи Эмери (Спарта», Валенсия, Севилья, ПСЖ)
12. Антонио Конте (Ювентус, Челси)

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Теги: футбол, Валерий Лобановский, Мирча Луческу
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Источник: www.fourfourtwo.com

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