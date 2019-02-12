Жена Морозюка показала картину, которую нарисовала грудью

Ирина Морозюк приобщилась к модному современному виду искусства.

Ирина Морозюк, жена игрока Динамо Николая Морозюка, который сейчас выступает за турецкий Ризеспор на правах аренды, решила попробовать себя в роли художницы.

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Девушка решила нарисовать картину современным способом - своей собственной грудью. Свое произведение Ирина опубликовала на страничке в Instagram, сопроводив фото саркастической подписью.

“Картина под названием “два пряных грейпфрута“ (дабл джин, сахарный сироп, лимонный сок, корица, лед). Выполнена по технике отпечаток. Ни одна кисточка не пострадала“, – написала Морозюк.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк сделала оригинальное тату на ягодицах.