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Жена Морозюка показала картину, которую нарисовала грудью

Комментариев: 4
Ирина Морозюк приобщилась к модному современному виду искусства.
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
instagram.com/irina_moroziuk/

Ирина Морозюк, жена игрока Динамо Николая Морозюка, который сейчас выступает за турецкий Ризеспор на правах аренды, решила попробовать себя в роли художницы.

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Девушка решила нарисовать картину современным способом - своей собственной грудью. Свое произведение Ирина опубликовала на страничке в Instagram, сопроводив фото саркастической подписью.

“Картина под названием “два пряных грейпфрута“ (дабл джин, сахарный сироп, лимонный сок, корица, лед). Выполнена по технике отпечаток. Ни одна кисточка не пострадала“, – написала Морозюк.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк сделала оригинальное тату на ягодицах.

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Теги: Ирина Морозюк, Николай Морозюк, Ризеспор, футбол, вне игры, искусство
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Комментариев (4)
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PanyaUA    13.02.2019, 23:04
Оценка:  +1
PanyaUA
какое же оно ущербное... по меньше играков в Динамо с такими женами!
GaryFisher    13.02.2019, 22:49
Оценка:  0
GaryFisher
Подруга конечно красивая но в чем искусство? В том что она прислонилась сиськами к полотну???
el981    13.02.2019, 22:57
Оценка:  0
el981
а ты у нас гурман ) с такими вкусами, Валуев еще красившей будет )
Люблю_Украину    13.02.2019, 22:59
Оценка:  0
Люблю_Украину
красивая, лол? особенно на первом фото, учитывая сколько в неё вкинули бабла и она все равно не ок, какая же она была ,елки?)
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