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Милевский в Минске весело провел время в компании звезды Дома-2

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Украинец провел время с участницей реалити-шоу Дом-2.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Украинский нападающий Артем Милевский, который сейчас выступает в беларусском клубе Динамо-Брест, посетил одно из минских заведений в компании участницы российского реалити-шоу Дом-2 Леры Фрост.

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“Встретились с Фрост в Минске! Кто из нас круче? Сто лет знакомы с Лерой“, - написал Милевский на своей странице в Instagram. “Встреча года“, - добавила под такой же фотографией сама звезда Дома-2 в своих соцсетях.

Отметим, что Милевский и Фрост заявили, что у них только дружеские отношения.

Ранее Артем Милевский пожаловался, что в раздевалке Динамо-Брест даже послать некого.

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Теги: Артем Милевский, футбол, вне игры, Дом-2, девушка, фото, Беларусь, Instagram
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