Милевский в Минске весело провел время в компании звезды Дома-2

Украинец провел время с участницей реалити-шоу Дом-2.

Украинский нападающий Артем Милевский, который сейчас выступает в беларусском клубе Динамо-Брест, посетил одно из минских заведений в компании участницы российского реалити-шоу Дом-2 Леры Фрост.

Читай также: Милевский - о контракте с Динамо-Брест: Эпичное возвращение

“Встретились с Фрост в Минске! Кто из нас круче? Сто лет знакомы с Лерой“, - написал Милевский на своей странице в Instagram. “Встреча года“, - добавила под такой же фотографией сама звезда Дома-2 в своих соцсетях.

Отметим, что Милевский и Фрост заявили, что у них только дружеские отношения.

Ранее Артем Милевский пожаловался, что в раздевалке Динамо-Брест даже послать некого.