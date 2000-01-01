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Луческу будет отправлен в отставку из сборной Турции

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Новым наставником станет нынешней рулевой турецкого Бешикташа.
Луческу будет отправлен в отставку из сборной Турции

Экс-наставник Шахтера, а ныне главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу будет уволен со своего поста, утверждает телеканал NTV.

Вместо румынского специалиста турецкую национальную команду возглавит тренер Бешикташа Шенол Гюнеш.

Сообщается, что Гюнеш до конца текущего сезона будет совмещать работу в клубе и сборной.

Отметим, что Мирча руководил Турцией с 2017 года. 

Шенол уже ранее возглавлял национальную команду Турции в период с 2000 по 2004 год.

Напомним, что ранее Турция вылетела из Дивизиона В, проиграв Швеции.

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