Федерация Марокко оценила Месси в 450 тысяч евро

Товарищеский матч сборных Марокко и Аргентины состоится 26 марта.

Федерация футбола Марокко готова заплатить футбольной ассоциации Аргентины 450 тысяч евро за участие в товарищеском матче нападающего Барселоны Лионеля Месси. Об этом сообщает AS.

Отметим, что Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины. На его счету 65 голов в 128 матчах.

Напомним, после завершения чемпионата мира-2018 в России Лионель объявил о приостановлении карьеры в сборной.