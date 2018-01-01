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Федерация Марокко оценила Месси в 450 тысяч евро

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Товарищеский матч сборных Марокко и Аргентины состоится 26 марта.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Федерация футбола Марокко готова заплатить футбольной ассоциации Аргентины 450 тысяч евро за участие в товарищеском матче нападающего Барселоны Лионеля Месси. Об этом сообщает AS.

Отметим, что Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины. На его счету 65 голов в 128 матчах.

Напомним, после завершения чемпионата мира-2018 в России Лионель объявил о приостановлении карьеры в сборной.

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Теги: Лионель Месси, сборная Аргентины
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