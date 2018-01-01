Малиновский помог Генку обыграть Стандарт
Малиновский традиционно вышел в основном составе Генка.
Украинец Руслан Малиновский вышел в основном составе Генка на домашний поединок 25-го тура первенства Бельгии против Стандарда.
Руслан был одной из самых заметных фигур на поле, мог забить со штрафного, но в одном случае мяч немного разминулся с воротами, а во втором на месте был голкипер гостей. Мог Малиновский стать и автором голевой передачи, однако его партнерам не хватило точности.
В итоге Руслан результативным действием не отметился, но дубль Мбваны Саматты принес победу своей команде.
2:0 - победа Генка, который продолжает лидировать в чемпионате Бельгии, опережая Брюгге на 12 очков.
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