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Малиновский помог Генку обыграть Стандарт

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Малиновский традиционно вышел в основном составе Генка.
Малиновский помог Генку обыграть Стандарт

Украинец Руслан Малиновский вышел в основном составе Генка на домашний поединок 25-го тура первенства Бельгии против Стандарда.

Руслан был одной из самых заметных фигур на поле, мог забить со штрафного, но в одном случае мяч немного разминулся с воротами, а во втором на месте был голкипер гостей. Мог Малиновский стать и автором голевой передачи, однако его партнерам не хватило точности.

В итоге Руслан результативным действием не отметился, но дубль Мбваны Саматты принес победу своей команде.

2:0 - победа Генка, который продолжает лидировать в чемпионате Бельгии, опережая Брюгге на 12 очков.

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Теги: Руслан Малиновский, Генк
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