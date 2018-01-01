Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер топ-5 лиг Европы

Аргентинский специалист получает 3,3 миллиона евро в месяц.

Французское издание L'Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых тренеров команд в топ-5 европейских чемпионатах.

В рейтинге указаны ежемесячные зарплаты специалистов до вычета налогов.

Список возглавил наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне, который зарабатывает 3,3 миллиона евро в месяц.

Самым “дорогим“ в Англии стал главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола - 1,9 млн до вычета налогов.

В Серии А первое место у Массимилиано Аллегри (Ювентус) - 1,14 миллиона.

В Германии лидирует Нико Ковач, который получает от Баварии 580 тысяч евро, а во Франции самым высокооплачиваемым тренером является Томас Тухель - ПСЖ платит ему 420 тысяч евро.

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