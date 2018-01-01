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Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер топ-5 лиг Европы

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Аргентинский специалист получает 3,3 миллиона евро в месяц.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Французское издание L'Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых тренеров команд в топ-5 европейских чемпионатах.

В рейтинге указаны ежемесячные зарплаты специалистов до вычета налогов.

Список возглавил наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне, который зарабатывает 3,3 миллиона евро в месяц.

Самым “дорогим“ в Англии стал главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола - 1,9 млн до вычета налогов. 

В Серии А первое место у Массимилиано Аллегри (Ювентус) - 1,14 миллиона.

В Германии лидирует Нико Ковач, который получает от Баварии 580 тысяч евро, а во Франции самым высокооплачиваемым тренером является Томас Тухель - ПСЖ платит ему 420 тысяч евро.

Смотрите также список топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов.

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Теги: футбол, Диего Симеоне, Томас Тухель, Хосеп Гвардиола, Нико Ковач, Массимилиано Аллегри
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Источник: www.lequipe.fr

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