Месси возглавил топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов

В рейтинге представлены игроки из топ-5 европейских чемпионатов.

Французское издание L'Equipe опубликовал список 10 самых высокооплачиваемых футболистов из топ-5 европейских чемпионатов.

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В рейтинге указаны ежемесячные зарплаты спортсменов до вычета налогов.

Список воглавил форвард Барселоны Лионель Месси, который зарабатывает 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов.

На втором месте нападающий Ювентуса Криштиану Роналду - 4,7 млн, замкнул тройку форвард Атлетико Антуан Гризманн - 3,3 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Европы:

1. Лионель Месси (Барселона) - 8,3 млн евро в месяц

2. Криштиану Роналду (Ювентус) - 4,7

3. Антуан Гризманн (Атлетико) - 3,3

4. Неймар (ПСЖ) - 3,06

5. Луис Суарес (Барселона) - 2,9

6. Гарет Бэйл (Реал) - 2,5

7. Филиппе Коутиньо (Барселона) - 2,3

8. Алексис Санчес (МЮ) - 2,28

9. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 1,73

10. Месут Озил (Арсенал) - 1,6