Месси возглавил топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов
Французское издание L'Equipe опубликовал список 10 самых высокооплачиваемых футболистов из топ-5 европейских чемпионатов.
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В рейтинге указаны ежемесячные зарплаты спортсменов до вычета налогов.
Список воглавил форвард Барселоны Лионель Месси, который зарабатывает 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
На втором месте нападающий Ювентуса Криштиану Роналду - 4,7 млн, замкнул тройку форвард Атлетико Антуан Гризманн - 3,3 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Европы:
1. Лионель Месси (Барселона) - 8,3 млн евро в месяц
2. Криштиану Роналду (Ювентус) - 4,7
3. Антуан Гризманн (Атлетико) - 3,3
4. Неймар (ПСЖ) - 3,06
5. Луис Суарес (Барселона) - 2,9
6. Гарет Бэйл (Реал) - 2,5
7. Филиппе Коутиньо (Барселона) - 2,3
8. Алексис Санчес (МЮ) - 2,28
9. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 1,73
10. Месут Озил (Арсенал) - 1,6
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