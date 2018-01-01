Ужасная трагедия произошла на базе самого популярного бразильского клуба

В жутком пожаре погибло не менее 10 человек.

В Бразилии произошла страшная трагедия, которая унесла несколько человеческих жизней.

На тренировочной базе Фламенго случился сильный пожар as.com

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Как сообщает AS, на одной из тренировочных баз самого популярного клуба страны Фламенго вспыхнул сильных пожар, в результате которого уже погибло не меньше 10 человек. Также известно, что еще 3 человека находятся в тяжелом состоянии.

На тренировочной базе Фламенго случился сильный пожар as.com

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Стоит отметить, что пожар возник на базе, где проживают одни из самых молодых воспитанников клуба. По имеющейся на данный момент информации, все трое раненых - именно футболисты. Также источник отмечает, что среди погибших - 4 игрока, которые находились на обучении во Фламенго, и 4 сотрудника клуба.

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Пожарные сообщают, что могут быть найдены еще тела или пострадавшие. Поддержку Фламенго уже высказали многие известные клубы - Челси, ПСЖ, Марсель, Фейеноорд, а также игрок Реала Винисиус, который раньше выступал за Фламенго.

На тренировочной базе Фламенго случился сильный пожар as.com

"Вспоминаю все дни и ночи, которые я провел там! До дрожи. До сих пор не верю в случившееся! Молюсь за всех!", - написал Винисиус.

Só de lembrar as noites e dias que passei no ct, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos! Que Deus abençoe a família de cada um! 😢 pic.twitter.com/RcBsdH3GME — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) 8 февраля 2019 г.

Ранее сообщалось о другой ужасной трагедии. Найденное в обломках пропавшего самолета тело принадлежит новичку Кардиффа Эмилиано Сале.