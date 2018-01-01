Блащиковски будет получать в своем новом клубе 116 евро в месяц

Польский футболист будет отдавать эти деньги на билеты для детей из детских домов.

Бывший полузащитник Боруссии и Вольфсбурга Якуб Блащиковски подписал контракт с краковской Вислой, сообщает Przegląd Sportowy.

Соглашение рассчитано на полгода.

Зарплата игрока будет составлять 500 злотых (около 116 евро), и все средства пойдут на покупку билетов на матчи Вислы для детей из детских домов.

Краковский клуб испытывает финансовые проблемы, из-за чего поляк одолжил родной команде 1,3 миллиона злотых (около 300 тысяч евро), чтобы помочь справиться с долгами.