Блащиковски будет получать в своем новом клубе 116 евро в месяц
Польский футболист будет отдавать эти деньги на билеты для детей из детских домов.
Бывший полузащитник Боруссии и Вольфсбурга Якуб Блащиковски подписал контракт с краковской Вислой, сообщает Przegląd Sportowy.
Соглашение рассчитано на полгода.
Зарплата игрока будет составлять 500 злотых (около 116 евро), и все средства пойдут на покупку билетов на матчи Вислы для детей из детских домов.
Краковский клуб испытывает финансовые проблемы, из-за чего поляк одолжил родной команде 1,3 миллиона злотых (около 300 тысяч евро), чтобы помочь справиться с долгами.
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