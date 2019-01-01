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Нападающий Ювентуса отклонил предложение китайского клуба

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Далянь Ифан предлагал Марио Манджукичу 10 миллионов в год.
Марио Манджукич
Марио Манджукич
Getty Images

Форвард туринского «Ювентуса» Марио Манджукич отказался переходить в китайский Далянь Ифан, сообщает Sport Mediaset.

Отмечается, что китайский клуб был готов платить хорвату 10 миллионов в год, но получил отказ.

На данный момент Манджукич ведет переговоры с туринцами о продлении контракта до 2022 или 2023 года.

В этом сезоне хорватский футболист принял участие в 17 матчах Серии А, забил восемь голов, и также отметился четырьмя результативными передачами.

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Теги: футбол, Ювентус, Марио Манджукич
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Источник: www.sportmediaset.mediaset.it

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