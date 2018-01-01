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Венгер возобновит тренерскую карьеру

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У именитого француза есть четыре предложения на пост главного тренера.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Французский специалист Арсен Венгер, на протяжении 22 лет возглавлявший лондонский Арсенал, готов возобновить тренерскую деятельность. Об этом сообщает портал The Times.

По информации британского источника, Венгер сообщил об этом решении близкому кругу родственников и друзей, заявив, что ему не хватает ежедневной работы с игроками.

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Сообщается, что 69-летний специалист получил предложения о сотрудничестве от четырех клубов и в течении ближайшего месяца намерен определиться со своим профессиональным будущим.

Арсен Венгер возглавлял лондонский Арсенал в период с 1996 по 2018 год. За это время француз с “канонирами“ трижды выиграл чемпионат Англии и 7 раз становился обладателем Кубка Англии.

Ранее в СМИ сообщалось, что ПСЖ предложил именитому французу должность генерального директора.

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, тренер, футбол
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