Чеферин будет возглавлять УЕФА еще четыре года

Александра Чеферина переизбрали президентом футбольной организации.

В Риме проходит 43-й Конгресс УЕФА, в рамках которого прошли выборы президента организации.

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Как сообщает пресс-служба УЕФА, действующий президент Александр Чеферин был переизбран на новый четырехлетний срок - до 2023 года.

Отмечается, что 51-летний словенец был единственным кандидатом на эту должность, и его поддержали 55 национальных ассоциаций.

Aleksander Čeferin has been formally re-elected as UEFA President for a new term (2019-2023). Congratulations, Mr Čeferin! #UEFACongress pic.twitter.com/5OjI6ReCuI — #UEFACongress (@UEFA) 7 февраля 2019 г.

Чеферин возглавил УЕФА в сентябре 2016 года. До этого он был президентом Футбольной ассоциации Словении.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко вошел в состав попечительского совета фонда УЕФА.