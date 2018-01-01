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Чеферин будет возглавлять УЕФА еще четыре года

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Александра Чеферина переизбрали президентом футбольной организации.
Александр Чеферин
Александр Чеферин
uefa.com

В Риме проходит 43-й Конгресс УЕФА, в рамках которого прошли выборы президента организации.

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Как сообщает пресс-служба УЕФА, действующий президент Александр Чеферин был переизбран на новый четырехлетний срок - до 2023 года.

Отмечается, что 51-летний словенец был единственным кандидатом на эту должность, и его поддержали 55 национальных ассоциаций.

Чеферин возглавил УЕФА в сентябре 2016 года. До этого он был президентом Футбольной ассоциации Словении. 

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко вошел в состав попечительского совета фонда УЕФА.

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Теги: Александр Чеферин, УЕФА, президент, выборы, футбол, вне игры
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