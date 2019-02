Чеферин будет возглавлять УЕФА еще четыре года

В Риме проходит 43-й Конгресс УЕФА, в рамках которого прошли выборы президента организации.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, действующий президент Александр Чеферин был переизбран на новый четырехлетний срок - до 2023 года.

Отмечается, что 51-летний словенец был единственным кандидатом на эту должность, и его поддержали 55 национальных ассоциаций.

Aleksander Čeferin has been formally re-elected as UEFA President for a new term (2019-2023). Congratulations, Mr Čeferin! #UEFACongress pic.twitter.com/5OjI6ReCuI