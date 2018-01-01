Инфантино - единственный кандидат на пост главы ФИФА

У футбольного функционера нет конкурентов в борьбе за эту должность.

Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал единственным кандидатом на пост главы данной организации на предстоящих выборах.

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Срок подачи заявок от потенциальных кандидатов истек во вторник, 5-го февраля. Выборы главы ФИФА пройдут 5-го июня 2019-го года Париже.

Как сообщает газета Financial Times, 48-летнего швейцарца на предстоящих выборах планируют поддержать 196 национальных футбольных федераций.

Джанни Инфантино был избран на пост главы ФИФА в феврале 2016-го года. Его предшественником на этой должности был Йозеф Блаттер, который покинул пост после коррупционного скандала.

Ранее действующий президент ФИФА заявил, что матчи ЧМ-2022 по футболу могут пройти в нескольких странах.