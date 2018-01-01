Капитан Наполи продолжит карьеру в Китае

Китайский клуб Далянь Ифан достиг соглашения с Наполи о трансфере Гамшика.

Хавбек итальянского Наполи Марек Гамшик перейдет в клуб китайской Суперлиги Далянь Ифан. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

По информации источника, словацкий полузащитник подпишет с китайским клубом трехлетний контракт.

Читай также: Ливерпуль предлагает 70 млн евро за форварда Наполи

Ожидается, что 31-летний футболист будет получать около 9 миллионов евро в год плюс бонусы. Неаполитанский клуб получит за переход словака 15 миллионов евро.

Марек Гамшик перешел в Наполи в 2007 году из Брешии. За неаполитанский клуб хавбек провел 500 официальных матчей, в которых забил 117 голов.

Ранее президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заявил, что будет рад приветствовать Гамшика, если тот захочет вернуться в клуб.