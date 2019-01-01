Эффектное падение Моуринью во время вбрасывания шайбы на матче КХЛ

Португалец посетил матч Континентальной хоккейной лиги.

Падение Жозе Моуринью championat.com

В российском городе Балашиха (Московская область) проходит матч Континентальной хоккейной лиги между омским Авангардом и питерским СКА.

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На церемонию вбрасывания шайбы был приглашен легендарный экс-тренер Манчестер Юнайтед, Реала, Интера, Челси и Порту Жозе Моуринью. Португалец бросил шайбу и собирался покинуть лед по красной дорожке, однако поскользнулся и упал.

На помощь упавшему Жозе сразу же направился форвард СКА Павел Дацюк. На данный момент прошло два периода, по итогу которых выигрывает Авангард (2:0).

Ранее Жозе Моуринью рассказал, как он скрывался от УЕФА в ящике с грязным бельем.