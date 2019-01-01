Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эффектное падение Моуринью во время вбрасывания шайбы на матче КХЛ

Комментариев: 0
Португалец посетил матч Континентальной хоккейной лиги.

Падение Жозе Моуринью
Падение Жозе Моуринью
championat.com

В российском городе Балашиха (Московская область) проходит матч Континентальной хоккейной лиги между омским Авангардом и питерским СКА.

Читай также: Легенда МЮ: Футболисты бросили Моуринью под автобус, и им сошло это с рук

На церемонию вбрасывания шайбы был приглашен легендарный экс-тренер Манчестер Юнайтед, Реала, Интера, Челси и Порту Жозе Моуринью. Португалец бросил шайбу и собирался покинуть лед по красной дорожке, однако поскользнулся и упал.

На помощь упавшему Жозе сразу же направился форвард СКА Павел Дацюк. На данный момент прошло два периода, по итогу которых выигрывает Авангард (2:0).

Ранее Жозе Моуринью рассказал, как он скрывался от УЕФА в ящике с грязным бельем.

Поделись:
Теги: Жозе Моуриньо, КХЛ, Авангард, СКА, видео, прикол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь