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Колумбийский футболист выполнил "самый жестокий фол" в истории страны

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Джулиан Зеа пробыл на поле всего четыре минуты до фола.
Колумбийский футболист выполнил "самый жестокий фол" в истории страны

Главной темой колумбийских спортивных СМИ является поступок игрока Депортиво Кали Джулиана Зеа. Он вышел на 89-й минуте матча с Атлетико Уилой, чтобы помочь команде вырвать победу (счет был 1:1), но через четыре минуты досрочно покинул поле.

Зеа грубо пошел в подкат, прыгнув в ноги сопернику и заслуженно получил красную карточку, которая, наверняка, выльется в длительную дисквалификацию. Колумбийские СМИ назвали фол - самым жестоким за историю колумбийской лиги.

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Комментариев (1)
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flacon9havi    03.02.2019, 21:10
Оценка:  0
flacon9havi
Ескобар за таке розстрілював.
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