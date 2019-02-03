Колумбийский футболист выполнил "самый жестокий фол" в истории страны

Джулиан Зеа пробыл на поле всего четыре минуты до фола.

Главной темой колумбийских спортивных СМИ является поступок игрока Депортиво Кали Джулиана Зеа. Он вышел на 89-й минуте матча с Атлетико Уилой, чтобы помочь команде вырвать победу (счет был 1:1), но через четыре минуты досрочно покинул поле.

Зеа грубо пошел в подкат, прыгнув в ноги сопернику и заслуженно получил красную карточку, которая, наверняка, выльется в длительную дисквалификацию. Колумбийские СМИ назвали фол - самым жестоким за историю колумбийской лиги.