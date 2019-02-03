Колумбийский футболист выполнил "самый жестокий фол" в истории страны
Джулиан Зеа пробыл на поле всего четыре минуты до фола.
Главной темой колумбийских спортивных СМИ является поступок игрока Депортиво Кали Джулиана Зеа. Он вышел на 89-й минуте матча с Атлетико Уилой, чтобы помочь команде вырвать победу (счет был 1:1), но через четыре минуты досрочно покинул поле.
Зеа грубо пошел в подкат, прыгнув в ноги сопернику и заслуженно получил красную карточку, которая, наверняка, выльется в длительную дисквалификацию. Колумбийские СМИ назвали фол - самым жестоким за историю колумбийской лиги.
Un discípulo muy adelantado de @Bipolardo se llama Julian Zea jugador del deportivo Cali pic.twitter.com/SVxKcILD3a— Julian Valencia (@SanJulian87) 3 февраля 2019 г.
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