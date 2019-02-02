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Марадона вызвал на боксерский поединок экс-игрока сборной Хорватии

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Аргентинец отказался выступать за сборную легенд.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Легендарный экс-игрок сборной Аргентины и каталонской Барселоны Диего Марадона рассказал о своем уходе из команды легенд ФИФА и жестко раскритиковал работу президента организации Джанни Инфантино.

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“Я написал письмо Джанни Инфантино, в котором сообщил, что подал в отставку с поста капитана команды легенд ФИФА. С тех пор, как ушел Йозеф Блаттер, ничего не изменилось.

Они поместили нас в гостиничный номер вместе с Марко ван Бастеном и еще одним игроком и обращались с нами так, словно мы маленькие собачки.

Это было полное неуважение, поэтому я решил подать в отставку. И теперь я буду рассказывать все то, что знаю о новой ФИФА“, - приводит слова Марадоны Sky Sport.

На этом гневное обращение аргентинца не закончилось. Марадона решил раскритиковать заместителя генерального секретаря ФИФА Звонимира Бобана, который в прошлом выступал за сборную Хорватии.

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“Хочу сказать Бобану, что если он хочет быть мужиком в этой ситуации, то пусть выйдет со мной на боксерский ринг. Он пришел к нам в гостиницу по просьбе Инфантино, но не нужно было этого делать. 

Я не двадцатилетний пацан, мне уже 58 лет. Меня ранит такое неуважение, ведь я верил в этих людей. Но теперь я им не верю“, - добавил Марадона.

Ранее сообщалось, что Диего Марадона собирается судиться со своей бывшей девушкой.

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Теги: Диего Марадона, Джанни Инфантино, ФИФА, футбол, вне игры, критика
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