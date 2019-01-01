Кравец забил первый гол в 2019 году за Кайсериспор

Бывший игрок киевского Динамо вышел в стартовом составе турецкого клуба.

Украинский нападающий Кайсериспора Артем Кравец попал в стартовый состав команды на матч 20-го тура чемпионата Турции против Ени Малатьяспора.

Экс-игрок киевского Динамо забил гол на 14-й минуте поединка и вывел свою команду вперед. На данный момент счет в матче 1:1.

Отметим, что это первый гол украинца в 2019-м году. В последний раз Кравец забивал за Кайсериспор 19 декабря 2018 года в рамках Кубка Турции. В нынешнем сезоне Артем сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отличился четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что украинский форвард Александр Гладкий перешел в клуб второго дивизиона Турции.