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Кравец забил первый гол в 2019 году за Кайсериспор

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Бывший игрок киевского Динамо вышел в стартовом составе турецкого клуба.
Артем Кравец
Артем Кравец
instagram.com/kravets89/

Украинский нападающий Кайсериспора Артем Кравец попал в стартовый состав команды на матч 20-го тура чемпионата Турции против Ени Малатьяспора.

Экс-игрок киевского Динамо забил гол на 14-й минуте поединка и вывел свою команду вперед. На данный момент счет в матче 1:1.

Отметим, что это первый гол украинца в 2019-м году. В последний раз Кравец забивал за Кайсериспор 19 декабря 2018 года в рамках Кубка Турции. В нынешнем сезоне Артем сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отличился четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что украинский форвард Александр Гладкий перешел в клуб второго дивизиона Турции.

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Теги: Артем Кравец, Кайсериспор, чемпионат Турции по футболу, футбол, видео, гол
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