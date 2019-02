Молодой украинский нападающий перебрался в высшую лигу Португалии

Украинский форвард Евгений Сердюк стал игроком Боашвиты, выступающей в высшей лиге Португалии.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт украинца рассчитан на три года, однако детали сделки не разглашаются.

Ранее Сердюк выступал за португальский клуб Фатима из третьего дивизиона. В футболке прошлого клуба форвард забил 10 голов в 15-ти матчах.

Jeka é reforço do Boavista 🏁



Yevhenii Serdiuk, mais conhecido por Jeka, assina pelo Boavista até 2022.

O avançado ucraniano, de 20 anos, chega do Fátima, com 10 golos apontados em 15 jogos.



Bem-vindo! pic.twitter.com/exBAt3KuXV