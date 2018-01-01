Молодой украинский нападающий перебрался в высшую лигу Португалии
Украинский форвард Евгений Сердюк стал игроком Боашвиты, выступающей в высшей лиге Португалии.
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Как сообщает пресс-служба клуба, контракт украинца рассчитан на три года, однако детали сделки не разглашаются.
Ранее Сердюк выступал за португальский клуб Фатима из третьего дивизиона. В футболке прошлого клуба форвард забил 10 голов в 15-ти матчах.
Jeka é reforço do Boavista 🏁— Boavista FC (@boavistaoficial) 1 февраля 2019 г.
Yevhenii Serdiuk, mais conhecido por Jeka, assina pelo Boavista até 2022.
O avançado ucraniano, de 20 anos, chega do Fátima, com 10 golos apontados em 15 jogos.
Bem-vindo! pic.twitter.com/exBAt3KuXV
Стоит отметить, что Сердюк начинал свою карьеру в киевском Монолите.
Ранее сообщалось, что игрок Карпат Марьян Швед подписал контракт с шотландским Селтиком.
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