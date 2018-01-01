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Молодой украинский нападающий перебрался в высшую лигу Португалии

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Евгений Середюк проявил себя во время выступления в третьем дивизионе Португалии.
Евгений Сердюк
Евгений Сердюк
twitter.com/boavistaoficial

Украинский форвард Евгений Сердюк стал игроком Боашвиты, выступающей в высшей лиге Португалии.

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Как сообщает пресс-служба клуба, контракт украинца рассчитан на три года, однако детали сделки не разглашаются.

Ранее Сердюк выступал за португальский клуб Фатима из третьего дивизиона. В футболке прошлого клуба форвард забил 10 голов в 15-ти матчах.

Стоит отметить, что Сердюк начинал свою карьеру в киевском Монолите.

Ранее сообщалось, что игрок Карпат Марьян Швед подписал контракт с шотландским Селтиком.

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Теги: чемпионат Португалии по футболу, футбол, трансфер, контракт
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