Феллайни стал игроком Шаньдун Лунэн
Манчестер Юнайтед объявил о трансфере полузащитника.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни продолжит карьеру в чемпионате Китая, сообщает официальный сайт английского клуба.
Футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с азиатским клубом.
Отмечается, что уход Феллайни связан с нехваткой игровой практики в этом сезоне.
Пресс-служба Манчестер Юнайтед поблагодарила бельгийца за его игру и пожелала ему всего наилучшего в будущем.
Феллайни выступал за МЮ с 2013 года, сыграл в футболке “красных дьяволов“ 177 матчей, в которых забил 22 гола.
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