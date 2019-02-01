Феллайни стал игроком Шаньдун Лунэн

Манчестер Юнайтед объявил о трансфере полузащитника.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни продолжит карьеру в чемпионате Китая, сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с азиатским клубом.

Отмечается, что уход Феллайни связан с нехваткой игровой практики в этом сезоне.

Пресс-служба Манчестер Юнайтед поблагодарила бельгийца за его игру и пожелала ему всего наилучшего в будущем.

Феллайни выступал за МЮ с 2013 года, сыграл в футболке “красных дьяволов“ 177 матчей, в которых забил 22 гола.