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Феллайни стал игроком Шаньдун Лунэн

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Манчестер Юнайтед объявил о трансфере полузащитника.
Маруан Феллайни
Маруан Феллайни
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни продолжит карьеру в чемпионате Китая, сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с азиатским клубом. 

Отмечается, что уход Феллайни связан с нехваткой игровой практики в этом сезоне. 

Пресс-служба Манчестер Юнайтед поблагодарила бельгийца за его игру и пожелала ему всего наилучшего в будущем.

Феллайни выступал за МЮ с 2013 года, сыграл в футболке “красных дьяволов“ 177 матчей, в которых забил 22 гола.

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Теги: футбол, Маруан Фаллайни, Манчесетр Юнайтед
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Источник: www.manutd.com

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